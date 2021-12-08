Британцы испугались, что останутся без газа из-за антироссийских санкций

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Из-за санкций в отношении России возможно прекращение поставок отечественного газа в Европу. С учетом холодной зимы это может грозить серьезными последствиями. К такому выводу пришли читатели британского издания The Telegraph, которые прокомментировали видеовстречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Поскольку санкции в отношении России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!» — сокрушается NoLonger ATory.

Пользователь Paul Calvert назвал переход Европы к другой энергетике «безумным бегством». Он считает, что без российского газа большая часть Европы замерзнет в зимний сезон.

Также читатели отметили, что общение Путина и Байдена может снизить напряженность в международных отношениях. При этом действия Байдена они резко критикуют и задаются вопросом, зачем США обострили ситуацию на международной арене сразу с Китаем, Россией и Ираном. Когда с ними в одиночку справиться нелегко, говорится в материале ИноСМИ.

До этого американский президент Джо Байден заявил о беспокойстве в связи с ситуацией на Украине и пригрозил санкциями в случае военной эскалации со стороны России. Лидер Соединенных Штатов призвал РФ урегулировать ситуацию на Украине и поддержал территориальную и национальную целостность страны.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, то оно может произойти в течение нескольких недель.

Позже эту информацию подтвердили на Украине, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.