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Народный календарь. Что нужно успеть до 9 декабря, в Юрьев день, чтобы не прожить целый год в нищете

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно успеть до 9 декабря, в Юрьев день, чтобы не прожить целый год в нищете
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

9 декабря в народе называют Днем Егория Холодного, Юрьевым днем. В этот праздник на Руси крестьянам дозволялось сменить барина — нужно было только за неделю предупредить нынешнего хозяина об уходе, отдать долги и со спокойной душой собираться в путь. В 1649 году на переход крестьян был наложен строгий запрет, и с тех пор праздник оброс поговорками о тяготах подневольной жизни: «Вот те, бабушка, и Юрьев день». С давних пор 9 декабря люди не только начинали подготовку к зимним холодам, но и придерживались старых примет, чтобы следующий год был удачным: отправляясь в дальний путь, заказывали молебен в храме, иначе случится беда. Перед Юрьевым днем закрывали все долги. Тех, кто не успел рассчитаться, по приметам ждал год нищеты.

9 декабря на охоту пойдешь — в лесу останешься. Мужчины в этот день оставались дома. Согласно суевериям, Егорий Холодный перемещается на волках, поэтому нельзя расставлять капканы и дурно отзываться о волчатах, иначе беда будет.

Приметы погоды:

Если выпало много снега, то к маю все растает и травой порастет.

День холодный — зима морозной будет.

Если недалеко от людского жилища воет волк, то грядет похолодание.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно успеть до 9 декабря, чтобы не прожить целый год в нищете

Именины отмечают: Иннокентий, Иван, Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий.

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