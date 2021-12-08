Андрей Бочкарев сообщил, что на новом участке БКЛ установлено более 500 инженерных систем

Фото: Пресс-служба МУФ

На новых станциях столичной Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтировано около 550 инженерных систем. Об этом в среду, 8 декабря, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Работу всех десяти новых станций западного, юго-западного и южного участков БКЛ метро поддерживают примерно 550 инженерных систем — на каждой станции около 55 инженерных систем, обеспечивающих надлежащую работу станционных комплексов и их должную интеграцию в систему действующего метрополитена, а также необходимый уровень транспортной безопасности, — рассказал он.

В эти системы входит около 250 тысяч единиц оборудования. Полностью интегрированы между собой системы связи, управления торможением поездов, энергохозяйством, автоматизированной диспетчерской. Кроме того, на станциях установлены новейшие системы видеонаблюдения и пожаротушения.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, на станциях были проложены более 6,5 тысячи километров кабеля, 65 тысяч метров воздуховодов и свыше 230 тысяч метров трубопровода.

— На каждой из новых станций уложено до 600 километров кабеля, при этом пятая часть данного объема обеспечивает интеграцию с объектами действующего метрополитена, если станция пересадочная. Данный вид работ зачастую осложнен необходимостью интеграции аналогичных систем старого и нового образца, — отметил он.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около 20 километров.

Открытие станций улучшит доступность транспорта для 1,4 миллиона человек, которые живут в 11 районах столицы. Кроме того, в столице благоустроили более 46 гектаров прилегающих к станциям территорий.