Руководитель «Вектора» назвал симптомы «омикрон»-штамма коронавируса

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Новая мутация «омикрон» не имеет принципиальных отличительных симптомов от предыдущих штаммов коронавируса. Об этом сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

— Принципиально «омикрон» ничем не отличается, от него ни рога не вырастают, ни хвост. Люди болеют так же, как и стандартной коронавирусной инфекцией, — цитирует ученого РИА Новости.

По его словам, симптомы при новой мутации похожи на признаки любой респираторной инфекции. К ним относятся температура, кашель и головная боль. При этом Семенов отметил, что есть данные, согласно которым «омикрон» переносится пациентами легче. Летальных случаев заболевания пока не фиксировалось, добавил он.

Тем не менее ученый подчеркнул, что необходимо наблюдать за тем, как на эту мутацию будут реагировать пожилые люди.

Кроме того, Семенов обратил внимание на то, что пока рано говорить о том, что «омикрон» станет доминирующим штаммом коронавирусной инфекции.

— Не факт, что «омикрон» станет доминирующим. Миллионов заболевших пока не видно, подождем, что будет дальше, — заявил он.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.