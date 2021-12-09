Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный суд арестовал планировавшего нападение на школу 18-летнего молодого человека

Виктория Сикерина

Происшествия
Столичный суд арестовал планировавшего нападение на школу 18-летнего молодого человека
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу 18-летнего Арсения, который планировал нападение на одну из столичных школ. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 декабря.

По данным ведомства, молодого человека обвиняют в уголовной статье «Хулиганство».

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте неудавшегося стрелка и заключил его под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 6 февраля следующего года.

Пистолет, три ножа и газовый баллончик

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

Также соседи охарактеризовали 18-летнего Арсения, задержанного с оружием у московской школы, как обычного спокойного парня.

Читайте также:
Школы Аресты Оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте