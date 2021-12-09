Столичный суд арестовал планировавшего нападение на школу 18-летнего молодого человека

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Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу 18-летнего Арсения, который планировал нападение на одну из столичных школ. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 декабря.

По данным ведомства, молодого человека обвиняют в уголовной статье «Хулиганство».

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте неудавшегося стрелка и заключил его под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 6 февраля следующего года.

Пистолет, три ножа и газовый баллончик

Во вторник, 7 декабря, правоохранители задержали около школы № 1297 в Москве вооруженного 18-летнего молодого человека. Как сообщил источник «ВМ» в экстренных службах, юношу вычислили сотрудники департамента образования в ходе мониторинга социальных сетей. В одном из комментариев подросток написал, что собирается устроить теракт в школе 7 декабря.

Информацию передали правоохранителям. Подозреваемого задержали у входа в учебное заведение. У него обнаружили пневматический пистолет, три ножа и три газовых баллончика. По факту случившегося проводится проверка.

Позже мать задержанного молодого человека заявила в беседе с «Вечерней Москвой», что его подставили.

Также соседи охарактеризовали 18-летнего Арсения, задержанного с оружием у московской школы, как обычного спокойного парня.