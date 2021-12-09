Выставка «Чемпионы мира. Взмахи радости» откроется в Музее современного искусства

Фото: Анна Назайкина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 10с1 Карта всех событий

Московский музей современного искусства представляет ретроспективную выставку арт-группы «Чемпионы мира». Объединение признано самым дерзким и веселым конца 1980-х — начала 1990-х.

Объединение пародировало военно-спортивную организацию и бригадный метод работы, с одной стороны, и рок-н-ролльное хулиганство, с другой. Художники знамениты абсурдными акциями, как, например, «Взмахи радости», когда каждый из участников группы всеми подручными средствами рисовал что-то свое на прикрепленном к стене листе бумаги. Провокативные акции, концерты и фильмы, принесшие им репутацию «панк-художников», были отчасти «аллергической реакцией» на практику современного искусства в целом.

Посетители увидят более 200 произведений живописи, графики, объектов и работ на ткани. Некоторые акции группы реконструированы по фотографиям, поскольку практика художников часто подразумевала создание работы и последующее ее уничтожение.

Выставка открыта с 15 декабря по 13 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

В музее «Садовое кольцо» 3 декабря открылась выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

А Дарвиновский музей покажет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, полюбуются старинными гравюрами и фотографиями.