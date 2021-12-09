Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД Китая предупредил, что несколько стран «заплатят цену» за бойкот Олимпиады

Михаил Алимов

В мире
МИД Китая предупредил, что несколько стран «заплатят цену» за бойкот Олимпиады
Фото: olympic.ru

Несколько стран «заплатят цену» за свои ошибочные действия из-за поддержки дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине, объявленного США. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят цену за свои ошибочные действия, — передает его слова ТАСС.

При этом бойкот никак не повлияет на проведение самого турнира. Дипломат призвал не смешивать спорт и политику.

— Игры в Пекине — это грандиозная встреча атлетов и всех любителей спорта, а не сцена для выступления политиканов, — резюмировал он.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии. К бойкоту также присоединилась Австралия.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Читайте также:
Олимпийские игры Китай США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему киносети отказались от новых «Елок»

Александр Лосото
Александр Лосото

Распад СССР: поминай как звали

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Все мнения
О проекте