МИД Китая предупредил, что несколько стран «заплатят цену» за бойкот Олимпиады

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Несколько стран «заплатят цену» за свои ошибочные действия из-за поддержки дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине, объявленного США. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

— Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций, это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят цену за свои ошибочные действия, — передает его слова ТАСС.

При этом бойкот никак не повлияет на проведение самого турнира. Дипломат призвал не смешивать спорт и политику.

— Игры в Пекине — это грандиозная встреча атлетов и всех любителей спорта, а не сцена для выступления политиканов, — резюмировал он.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Позже в СМИ появилась информация, что бойкот планируют поддержать в Японии. К бойкоту также присоединилась Австралия.

В ноябре средства массовой информации писали, что возможность бойкотировать Игры в Пекине также рассматривает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.