Не только грипп: с какими болезнями можно спутать заражение «омикроном»

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В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы заболевания при заражении штаммом COVID-19 «омикрон». Среди них — слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. «Вечерняя Москва» спросила у специалистов, с какими болезнями можно спутать заражение «омикроном».

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, проявление «омикрона» можно перепутать с целым рядом заболеваний. Даже врачам тяжело найти отличия, отметил он.

— Схожие симптомы проявляются при различных простудных заболеваниях. Это и грипп, и парагриппозные инфекции, и энтеровирусные заболевания типа риновируса. Эти болезни не полностью совпадают, но врачу непросто отличить «омикрон» от других, — разъяснил Альтштейн.

Иммунолог Николай Крючков убежден в том, что отличить «омикрон» от прочих штаммов коронавируса и от различных проявлений ОРВИ попросту невозможно. В беседе с «ВМ» он посоветовал «не тешить себя иллюзиями» и делать тест на коронавирус при первых симптомах болезни.

— «Омикрон» никак нельзя отличить — это просто невозможно. Перечисленные симптомы относительны. Не надо думать, что эти симптомы характеризуют только «омикрон». Это странная идея по первым результатам из Южной Африки. Симптомы зависят не только от вируса, но и от того, кто им заразился. У молодого проявятся одни симптомы, у ребенка — другие, а у старика — третьи. Также влияют индивидуальные особенности иммунной системы: насколько быстро сработал врожденный иммунитет, был ли предшествующий контакт, вакцинирован ли человек, — высказался Крючков.

Иммунолог добавил, что количество заболеваний ОРВИ участилось по сравнению с прошлым сезоном. Однако, несмотря на этот факт, любое проявление симптомов вируса нужно считать подозрением на COVID-19 и делать тест.

— Любые проявления ОРВИ (кашель, температура, ломота в суставах, боли в мышцах и даже боли в животе), а также слабость и головные боли могут быть признаками коронавируса, — напомнил врач.

Вирусолог Альтштейн подтвердил, что признаки «омикрона» не имеют ярко выраженной специфики, а потому их едва ли возможно отличить от других заболеваний.

— По этим симптомам нельзя точно идентифицировать вирус, — заметил собеседник «ВМ».

В России по-прежнему зафиксированы два случая заболевания «омикроном». Всего выявлено 28 случаев коронавируса у прилетевших из стран, где распространен данный штамм. Доминирующим в нашей стране остается вариант COVID-19 «дельта».

«Омикрон» был впервые выявлен в начале ноября в африканской Ботсване у иностранных дипломатов. Через несколько дней его нашли в ЮАР, а затем — в Израиле, Великобритании, Нидерландах, Гонконге и Бельгии. К концу ноября стало известно о попадании штамма в Чехию и Германию, а к началу декабря зараженные «омикроном» были почти в 40 странах.

В России первые два случая заболевания «омикроном» зафиксированы 6 декабря.

В ВОЗ ранее предупредили о том, что новый штамм распространится по всему миру. Некоторые страны закрыли свои границы для иностранцев. Япония, например, закрыв въезд с 30 ноября, отменила финал Гран-при по фигурному катанию, а Швейцария — зимнюю Универсиаду 2021 года.