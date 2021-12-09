Путин назвал навязанные соцсетями манеры поведения причинами буллинга

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо заняться влиянием IT-платформ на подрастающее поколение, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, буллинг — продвижение в российский социум западной культуры, к которой он не имеет никакого отношения.

— Это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями, — заявил Путин.

Он также отметил, что вопросы влияния этих международных платформ на формирование психики подростков и на их воспитание активно обсуждаются в западных парламентах. Глава государства призвал последовать их примеру.

— Нам бы тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться, —цитирует Путина ТАСС.

До этого, 2 декабря, депутат Московской городской думы Надежда Перфилова сообщила, что создание в школах Москвы специальных служб примирения окажет положительное влияние на образовательную систему в целом. Перфилова добавила, что в таких службах учащиеся разных возрастов смогут разобраться с проблемами и выяснить отношения друг с другом. По ее словам, конфликты важно прорабатывать, а не забывать.