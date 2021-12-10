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Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев рассказал о старте строительства эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

В столице начинается строительство разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к ТПУ, которое формируется на базе станции метро «Аминьевская». Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Приступаем к строительству разворотной эстакады съезда с проспекта Генерала Дорохова к ТПУ «Аминьевское», которое формируется на базе станции Большого кольца метро. Работы планируется выполнить в течение 16 месяцев, — рассказал он.

Новый участок облегчит проезд от района Очаково-Матвеевское к ТПУ и станции метро «Аминьевская». Также эстакада обеспечит съезд с проспекта Генерала Дорохова на улицы Матвеевская и Веерная, и на Аминьевское шоссе в сторону Мичуринского проспекта.

Все работы по закупке необходимых материалов уже завершены, сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

— Проектом в частности предусмотрено строительство проектируемого проезда №1656 протяженностью 263 метров, левоповоротного однополосного съезда с проспекта Генерала Дорохова на проектируемый проезд №1656 протяженность 440 метров с разворотной эстакадой над проспектом длиной 212 метров, подъездных дорог к существующим гаражным комплексам протяженностью 83 метра. Кроме того, запланировано устройство остановки наземного городского пассажирского транспорта и переустройство инженерных коммуникаций, — отметил он.

По словам Загрутдинова, работы проводятся в рамках проектов по строительству южного участка Северо-Западной хорды и Южного дублера Кутузовского проспекта.

Накануне он сообщил, что специалисты завершают бетонирование опор заключительной эстакады на участке Северо-Восточной хорды — от Ярославского до Дмитровского шоссе. По слова главы департамента, данный участок эстакады является одним из самых протяженных в составе магистрали. Его длина составляет почти 2,5 километра.

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