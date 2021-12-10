Появилось фото с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь, 28 Карта всех событий

В Сети появилась фотография с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве. Ее опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 декабря.

Судя по фотографии, две машины в результате происшествия вылетели на тротуар. На месте ДТП работают оперативные службы.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Дептрансе также уточнили, что авария произошла рядом с домом 28 на Смоленской-Сенной площади. Из-за случившегося ограничено движение по одной полосе, для проезда свободны четыре полосы.

Днем 10 декабря на Садовом кольце столкнулись три иномарки — Maserati, Mercedes и Nissan. В результате происшествия пострадала девушка, которая находилась за рулем последнего автомобиля. После аварии ее госпитализировали.

До этого сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого на трассе М5 «Урал» погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.