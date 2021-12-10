Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось фото с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось фото с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Смоленская-Сенная площадь, 28 Карта всех событий

В Сети появилась фотография с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве. Ее опубликовала пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 декабря.

Судя по фотографии, две машины в результате происшествия вылетели на тротуар. На месте ДТП работают оперативные службы.

Появилось фото с места ДТП с тремя иномарками на Садовом кольце в Москве Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

В Дептрансе также уточнили, что авария произошла рядом с домом 28 на Смоленской-Сенной площади. Из-за случившегося ограничено движение по одной полосе, для проезда свободны четыре полосы.

Днем 10 декабря на Садовом кольце столкнулись три иномарки — Maserati, Mercedes и Nissan. В результате происшествия пострадала девушка, которая находилась за рулем последнего автомобиля. После аварии ее госпитализировали.

До этого сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого на трассе М5 «Урал» погибли два человека, в том числе депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров.

Читайте также:
Пострадавшие Садовое кольцо ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте