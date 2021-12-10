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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2 процента

Анастасия Колоскова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Город
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2 процента
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 72,2 процента. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 10 декабря коллективный иммунитет — 72,2 процента, — говорится в разделе сайта, посвященном ситуации в Москве.

При этом в общем по России этот показатель составляет 55,7 процента.

По данным на 10 декабря, первым компонентом в Москве привились 6 495 552 человека, полную вакцинацию прошли 5 976 362 человека.

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Две недели назад уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице составлял 71 процент.

До этого сообщалось, что в столице за сутки выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 3372 человека. Таким образом, всего за время пандемии COVID-19 городские медики вылечили 1 805 490 пациентов. За сутки в Москве зафиксировали еще 3477 заболевших.

Ранее профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин предупредил, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» может спровоцировать в России новую волну заболевания. Отмечается, что новый вариант также может ускорить начало пика пандемии.

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