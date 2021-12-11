Конструкцию вакцины против «омикрон»-штамма создали в Центре Гамалеи

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Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые собрали конструкцию вакцины против «омикрон»-штамма COVID-19.

Он отметил, что конструкция готова, но оснований менять вакцину «Спутник V» нет, передает РИА Новости.

— Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет, — сказал Гинцбург.

Центр Гамалеи выдаст заключение о патогенности штамма «омикрон» через две недели. Об этом 6 декабря сообщила первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая после встречи с главой ЦНИМ Гамалеи Александром Гинцбургом.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.