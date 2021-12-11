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СМИ: Турция не станет воевать с Россией из-за Украины

Юлия Курганова

В мире
СМИ: Турция не станет воевать с Россией из-за Украины
Фото: Администрация президента РФ

Турция не будет выступать на стороне Украины, если начнутся военные действия с участием Москвы и Киева.

Собеседник агентства Bloomberg сообщил, что нежелание Анкары противостоять Кремлю отражает внешнюю политику «маневрирования» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также отмечается, что даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с Украиной в виде продажи Киеву беспилотников Bayraktar TB2 не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Москвой.

— Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы, — пояснил источник агентства.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.

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