СМИ: Турция не станет воевать с Россией из-за Украины

Фото: Администрация президента РФ

Турция не будет выступать на стороне Украины, если начнутся военные действия с участием Москвы и Киева.

Собеседник агентства Bloomberg сообщил, что нежелание Анкары противостоять Кремлю отражает внешнюю политику «маневрирования» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Также отмечается, что даже членство Анкары в НАТО и усиление военного сотрудничества с Украиной в виде продажи Киеву беспилотников Bayraktar TB2 не повлияют на решение не вступать в конфронтацию с Москвой.

— Турция не координирует свои шаги на Украине с Вашингтоном, а действует самостоятельно, чтобы защитить собственные интересы, — пояснил источник агентства.

29 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Политолог Сергей Станкевич высказал мнение, что это предложение Эрдогана будет проигнорировано Россией. По его мнению, Эрдоган действует так ради личной выгоды, но наличие посредника будет шагом признания между Украиной и РФ межгосударственной войны.