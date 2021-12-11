В России выявили 30 288 случаев коронавируса за сутки

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За последние 24 часа в России выявили 30 288 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает оперштаб Москвы.

При этом у 8 процентов от общего числа заболевших не было клинических проявлений инфекции.

За сутки в стране также зафиксировали 1171 летальный исход из-за COVID-19.

В результате прохождения лечения от коронавируса под присмотром российских врачей за день в РФ полностью выздоровели 36 446 человек.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3140 инфицированных граждан, подытожили в оперштабе.

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10 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в РФ выявили уже четыре случая заболевания полногеномным штаммом коронавируса «омикрон». До этого сообщалось о двух таких случаях.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.