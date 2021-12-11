Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 30 288 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 30 288 случаев коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 30 288 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщает оперштаб Москвы.

При этом у 8 процентов от общего числа заболевших не было клинических проявлений инфекции.

За сутки в стране также зафиксировали 1171 летальный исход из-за COVID-19.

В результате прохождения лечения от коронавируса под присмотром российских врачей за день в РФ полностью выздоровели 36 446 человек.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3140 инфицированных граждан, подытожили в оперштабе.

1/2
2/2

10 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в РФ выявили уже четыре случая заболевания полногеномным штаммом коронавируса «омикрон». До этого сообщалось о двух таких случаях.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

Читайте также:
Коронавирус Россия Статистика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто поможет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ходят тут разные, без документов

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Чай с танцами да «БраМос» с автоматами

Александр Лосото
Александр Лосото

Сказочки Венского леса

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От кино до сериала один шаг

Владимир Плигин
Владимир Плигин

Свободная продажа огнестрела на руку только преступникам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Все мнения
О проекте