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Андрей Бочкарев рассказал о применении 3D-моделей при строительстве станции «Терехово»

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев рассказал о применении 3D-моделей при строительстве станции «Терехово»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При строительстве станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро активно применялись трехмерные модели и элементы технологий информационного моделирования. Об этом в субботу, 11 декабря, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Терехово» стала одной из первых, на которых мы применили новые цифровые технологии. Они помогли, в частности, усовершенствовать наши проектные решения, увязать между собой инженерные системы станции, такие как электроснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование, — рассказал он.

Такие технологии также применили при строительстве станций «Кунцевская» и «Давыдково» БКЛ.

Применение информационных технологий позволило минимизировать коллизии на всех этапах строительства, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

— Использование 3D-моделей и элементов информационного моделирования позволило оптимизировать многие рабочие процессы. Например, мы могли более точно планировать графики производства работ, а также поставки материалов и оборудования, — отметил он.

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро открыли в Москве 7 декабря. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Движение поездов началось на участке БКЛ от станции «Мневники» до станции «Каховская».

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