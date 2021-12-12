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Госдеп высказался о последствиях в случае «вторжения России на Украину»

Юлия Курганова

Политика
Госдеп высказался о последствиях в случае «вторжения России на Украину»
Фото: state.gov

Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Группы семи (G7) сообщили об «абсолютном единстве» в своей обеспокоенности якобы наращиванием Россией вооруженных сил на украинской границе и в отношении последствий для Кремля в случае якобы возможного вторжения на Украину. Об заявила в субботу, 11 декабря, представитель Госдепартамента высокого ранга, имя которой не называется, по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, проходящей в Ливерпуле.

По ее словам, позиции Соединенных Штатов и других стран-участниц в отношении плана введения санкций против РФ в случае ее вторжения на Украину все больше сближаются. Представитель Госдепа назвала прошедшие переговоры тяжелыми, отметив, что дипломатический путь для деэскалации напряженности все еще есть.

— Если в России решат не идти по дипломатическому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом, — сказала она.

Также главы МИД G7 обсудили КНР и иранскую ядерную программу. По словам американского представителя, европейские страны согласились, что добиться восстановления сделки с Ираном по ядерной программе все еще можно, но времени остается все меньше, сообщает агентство Reuters.

Байден заявил, что в случае вторжения РФ на Украину США отправят войска в страны НАТО. По его словам, во время онлайн-саммита он сказал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае «вторжения» американские войска будут отправлены в страны «Бухарестской девятки».

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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