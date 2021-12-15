СМИ: Подозрительный пакет бросили через забор посольства России в Вашингтоне

Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Подозрительный пакет неизвестные бросили через забор посольства РФ в Вашингтоне во вторник, 14 декабря. Сотрудники полиции перекрыли улицу, где находится учреждение.

По информации корреспондента ТАСС, который находится на месте происшествия, правоохранители никого не пускают за оцепленную территорию.

В настоящее время полиция выясняет, несет ли этот предмет опасность.

Видео: Telegram-канал ТАСС

15 декабря неизвестный сообщил о «минировании» более 20 самолетов в аэропорту Шереметьево. Меры безопасности усилили в воздушной гавани после поступившего сообщения о минировании лайнеров. Уточняется, что на электронную почту аэропорта пришло анонимное сообщение о минировании 21 воздушного судна.