Синоптики сообщили о погоде в Москве 15 декабря

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В среду, 15 декабря, в столичном регионе под влиянием циклона и его теплого атмосферного фронта будет преобладать облачная погода с небольшим снегом, который пройдет лишь местами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три–один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такие погодные условия являются индифферентными, характерными для этого периода года. Для большинства практически здоровых людей, а также метеочувствительных с хроническими недугами такие внешние условия являются комфортными и редко вызывают серьезные проблемы со здоровьем.

Однако влажно-прохладная погода повышает риски обострений и ухудшений самочувствия при целом ряде заболеваний — органов дыхания, после перенесенных острых пневмоний, воспалительных заболеваниях суставов, отмечается рост простудных и острых респираторных болезней. Поэтому нужно избегать переохлаждения, не следует находиться в местах, где большое скопление людей.

Москвичей предупредили об арктическом вторжении 21 декабря после оттепельных дней. После комфортных по температуре дней в столицу придут морозы до минус 20 градусов. Синоптики предупредили горожан о том, что похолодание может стать даже более суровым, чем накануне в Санкт-Петербурге.