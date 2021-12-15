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Найденный у посольства РФ в Вашингтоне пакет не представляет угрозы

Юлия Курганова

Происшествия
Найденный у посольства РФ в Вашингтоне пакет не представляет угрозы
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Полицейские в США проверили и сочли безвредным пакет, из-за обнаружения которого во вторник, 14 декабря, была перекрыта улица у российского посольства в Вашингтоне. Об этом сообщил представитель столичного полицейского управления.

— Мы оказали содействие Секретной службе с подозрительным пакетом. Проверка завершена, никаких опасных веществ найдено не было, — рассказал он.

В Секретной службе Соединенных Штатов сообщили, что ее сотрудники прибыли к посольству РФ, отреагировав на вызов относительно подозрительного пакета. Улица возле здания дипмиссии была закрыта в целях предосторожности. В настоящее время все ограничения движения на дороге сняты, передает ТАСС.

Видео: Telegram-канал ТАСС

СМИ ранее сообщали, что подозрительный пакет бросили через забор посольства России в Вашингтоне. Сотрудники полиции перекрыли улицу, где находится учреждение.

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