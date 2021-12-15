Посольство РФ заявило решительный протест в связи с высылкой дипломатов из ФРГ

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Посольство России в Берлине заявило решительный протест германскому министерству иностранных дел по поводу их решения выслать двух сотрудников российской дипломатической службы в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

— Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства России в ФРГ персонами нон грата. Со своей стороны заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время, — передает комментарий посольства РИА Новости.

До этого глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что два сотрудника посольства России в Берлине объявлены нежелательными персонами в связи с делом об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя это решение, отметил, что высылка российских дипломатов из Берлина помешает новому правительству Германии налаживать отношения с Москвой.