Водитель насмерть сбил человека на пешеходном переходе в центре Петербурга

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Авария произошла на Невском проспекте в Санкт-Петербурге в среду, 15 декабря. Водитель иномарки на большой скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

От удара два человека отлетели на несколько метров. В результате происшествия один из них умер на месте ДТП, второго увезли на скорой помощи.

По информации очевидцев, сразу после аварии водитель попытался скрыться, но за ним погнались полицейские и задержали. Во время беседы с правоохранителями мужчину сильно шатало, предполагается, что он был пьян.

Позже выяснилось, что у водителя иномарки имеется четыре неоплаченных штрафа за нарушение ПДД, сообщает РЕН ТВ.

2 декабря водитель Mercedes сбил мальчика в центре Москвы и скрылся. На Гоголевском бульваре у дома номер 3 неустановленный водитель совершил наезд на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.