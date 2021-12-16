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Срок ареста напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках продлили до 5 февраля 2022 года

Евгений Белоусов

Происшествия
Срок ареста напавшим на отца с ребенком в Новых Ватутинках продлили до 5 февраля 2022 года
Фото: moscow-live
Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Десна Карта всех событий

Суд продлил четверым обвиняемым в покушении на убийство в Новой Москве срок содержания под стражей до 5 февраля 2022 года. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

— Ход расследования находится на контроле прокуратуры Москвы, — говорится в сообщении ведомства.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство, совершенное в отношении двух лиц, малолетнего лица, группой лиц по предварительному сговору».

Нападение на отца с ребенком в Новой Москве

4 ноября в районе Новые Ватутинки несколько неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дело передано в Следственный комитет. После полиция задержала четверых подозреваемых.

7 ноября руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «Вечерней Москве», что суд арестовал первого фигуранта дела о нападении в ТиНАО до 5 января следующего года. Позднее стало известно, что все четверо нападавших были арестованы судом.

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