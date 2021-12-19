Сергей Собянин назвал сумму, в которую обходится лечение одного пациента с COVID-19 в стационаре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Лечение одного коронавирусного больного в стационаре Москвы обходится бюджету примерно в 240 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что пациенты, которые находятся в реанимации, требуют больших затрет чем те, у кого заболевание протекает в легкой форме.

— Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч (рублей — прим. «ВМ») на человека, — рассказал столичный мэр в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

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В этом же фильме Сергей Собянин рассказал, что жителям столицы следует придерживаться существующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее, добавил он.

До этого сообщалось, что за последние сутки в столице зарегистрировали 3013 новых случаев COVID-19. Вылечился от инфекции еще 2661 человек. В общей сложности за весь период пандемии коронавируса в Москве полностью выздоровели 1 834 232 пациента.

По данным на 17 декабря, курс полной вакцинации от коронавируса в Москве прошли 6,1 миллиона человек.