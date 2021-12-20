«Пуля в лоб»: в Польше потребовали казни для сбежавшего в Белоруссию солдата

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак потребовал смертной казни для сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко.

— Для меня с самого начала ясно, что это дезертир, перешедший на сторону врага. Для меня, как для солдата, здесь не может быть иной интерпретации, нежели дезертирство во время войны. Если все политики говорят, что идет гибридная война против Польши, то давайте будем последовательными. Солдат изменил Польше во время войны, перейдя на сторону нашего врага, — сказал он изданию wPolityce.

По словам генерала, он узнал из СМИ, что Чечко грозит до 10 лет тюрьмы. Однако Скшыпчак не понимает такого мягкого наказания за «дезертирство на войне». Он уверен, что данный солдат заслуживает смертной казни.

— Солдат-дезертир, он перешел на сторону врага во время войны, поэтому ему грозит только один приговор — смертная казнь. Пуля в лоб и все, — заключил генерал.

19 декабря польский солдат признался в расстреле беженцев. По словам Эмиля Чечко, впервые он убил человека в конце мая 2021 года.

17 декабря стало известно, что польский военнослужащий попросил у Минска предоставить ему политическое убежище. Уточняется, что военный попросил убежища в Белоруссии, потому что он не согласен с «миграционной политикой своей страны и не готов мириться с негуманным обращением с мигрантами».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».