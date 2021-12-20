«Это невозможно описать»: польский солдат признался в расстреле беженцев

Фото: RT

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который перебрался через границу в Белоруссию, рассказал об убийстве беженцев. Фрагмент интервью с ним показали в эфире телеканала «Беларусь 1» в воскресенье, 19 декабря.

По словам Чечко, впервые он убил человека в конце мая 2021 года.

— Это невозможно описать. Просто такое чувство, как будто кто-то кому-то разорвал душу, а потом человек чувствует себя, как будто у него нет души, — сказал он и добавил, что лица убитых людей невозможно забыть.

Также Чечко ранее обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он поделился мнением, что ситуацию на приграничной с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

17 декабря стало известно, что польский военнослужащий попросил у Минска предоставить ему политическое убежище. Уточняется, что военный попросил убежища в Белоруссии, потому что он не согласен с «миграционной политикой своей страны и не готов мириться с негуманным обращением с мигрантами».

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.

Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».