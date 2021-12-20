СМИ: Байден поручил предотвратить «вторжение» России на Украину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил администрации сделать все для предотвращения возможного вторжения РФ на Украину и дал на это четыре недели. Об этом сообщает в воскресенье, 19 декабря, канал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Источник издания отметил, что американский лидер опасается повторения ошибок 2014 года, когда США и Евросоюз «были застигнуты врасплох» из-за присоединения Крыма к России. Поэтому он поручил помощникам по нацбезопасности «использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина».

Как передает CNN, Америка начала реагировать на сообщения о планируемой РФ агрессии против Украины еще осенью. В частности, глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в ноябре в Москву, чтобы «прямо предостеречь Путина» от таких действий. Но по мере того, как, по данным США, Кремль продолжил наращивать войска на границе с Украиной, Вашингтон решил перейти от «тихой дипломатии» к публичным угрозам санкциями.

В администрации Байдена подчеркнули, что возможные ограничения «выйдут за рамки» тех, что ввели против России в 2014 году. Тогда меры были направлены на «сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских государственных компаний путем ограничения их доступа к рынкам капитала и технологиям США». Варианты, которые администрация планирует осуществить сейчас, «повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы».

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.