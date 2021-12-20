Очаг возгорания обнаружили в Кузбассе на шахте имени Рубана

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На шахте имени Рубана в Кузбассе, где были приостановлены работы, горноспасатели обнаружили очаг возгорания в одной из горных выработок. Об этом 20 декабря сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

По его словам, на данный момент происходит локализация очага возгорания и остужение его при помощи воды.

— В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации (заполнению инертным газом — прим. «ВМ») данного участка — передает слова Ше ТАСС.

Днем ранее, 19 декабря, сообщалось, что все рабочие шахты вышли на поверхность.

До этого сообщалось, что на шахте имени Рубана в Кемеровской области произошло возгорание. Всего на момент инцидента в шахте находилось 128 человек.

Позже стало известно, что в шахте произошло самонагревание угольного пласта, в результате чего сработали датчики. Согласно протоколу безопасности, всех находящихся в шахте людей начали эвакуировать на поверхность.

По факту произошедшего прокуратура Кузбасса организовала проверку. На место происшествия выехали заместитель прокурора Кемеровской области Михаил Филичев, прокурор города Ленинска-Кузнецкого Алексей Мишин и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов.