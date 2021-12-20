Член Российской академии художеств Андрей Хазин назначен и. о. ректора РГСУ

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Глава Минобрнауки назначил исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Андрея Хазина. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что Хазин начнет исполнять обязанности ректора с 21 декабря.

— Андрей Хазин — известный ученый, действительный член Российской академии художеств. Руководитель и председатель попечительских советов ряда крупных общественных и культурных проектов, прошедших под патронажем президента РФ, ЮНЕСКО и генерального секретаря ООН, — передает сообщение РИА Новости.

До этого временно исполняющим обязанности ректора РГСУ был Андрей Хамров.

Бывший ректор РГСУ Наталья Починок была уволена по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.

Кроме этого, свое увольнение Починок прокомментировала на странице в Facebook.

В августе стало известно, что Минобрнауки временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Отстранение действовало с 30 июля по 6 сентября. Основанием для этого, как следует из документа, стали статьи ТК РФ об отстранении от работы, предоставление сведений о доходах (часть 7 статьи 8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях Минобрнауки (пункт 16 приказа).