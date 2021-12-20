Суд вновь рассмотрит вопрос об отстранении от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова

Фото: pixabay

Суд в Москве вновь рассмотрит вопрос об отстранении от должности нотариуса Дмитрия Бублия, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

— По апелляционному представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил решение Хамовнического суда об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса, — сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, материалы дела будут возвращены в суд первой инстанции.

Дело нотариуса Дмитрия Бублия

В августе в отношении Бублии была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в то время как следствие в дополнение к этому требовало запретить ему заниматься нотариальной деятельностью.

Дмитрий Бублий вместе с Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной проходит по делу о мошенничестве в отношении наследников Алексея Баталова. В зависимости от роли они обвиняются по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и пособничество мошенничеству» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Следствие установило, что Бублий, являющийся нотариусом, изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешла принадлежавшая Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Кроме того, Бублий удостоверил подписи жены Баталова и ее законного представителя без их присутствия. Своими действиями он способствовал хищению недвижимости на сумму более 35 миллионов рублей.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно этих людей родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.