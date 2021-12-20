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Суд вновь рассмотрит вопрос об отстранении от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова

Илья Ашуров

Происшествия
Суд вновь рассмотрит вопрос об отстранении от должности нотариуса, оформлявшего сделку семьи актера Баталова
Фото: pixabay

Суд в Москве вновь рассмотрит вопрос об отстранении от должности нотариуса Дмитрия Бублия, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале столичной прокуратуры.

— По апелляционному представлению прокуратуры Мосгорсуд отменил решение Хамовнического суда об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Дмитрия Бублия меры процессуального принуждения в виде временного отстранения от занимаемой должности нотариуса, — сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, материалы дела будут возвращены в суд первой инстанции.

Дело нотариуса Дмитрия Бублия

В августе в отношении Бублии была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в то время как следствие в дополнение к этому требовало запретить ему заниматься нотариальной деятельностью.

Дмитрий Бублий вместе с Михаилом Цивиным и Наталией Дрожжиной проходит по делу о мошенничестве в отношении наследников Алексея Баталова. В зависимости от роли они обвиняются по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и пособничество мошенничеству» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Следствие установило, что Бублий, являющийся нотариусом, изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Михаила Цивина и Наталии Дрожжиной перешла принадлежавшая Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Кроме того, Бублий удостоверил подписи жены Баталова и ее законного представителя без их присутствия. Своими действиями он способствовал хищению недвижимости на сумму более 35 миллионов рублей.

Вдова актера Гитана Леонтенко и дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Именно этих людей родственники покойного актера обвиняют в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.

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