На Украине примут решение по мере пресечения Порошенко 23 декабря

Фото: twitter/poroshenko

Украинские правоохранители рассмотрят 23 декабря возможность избрания меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщил глава департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич в понедельник, 20 декабря.

— Поскольку указанное лицо сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на 23 декабря 2021 года на 10:00. Тогда будет приниматься решение о вручении ходатайства об избрании меры пресечения, — рассказал правоохранитель.

Мера пресечения будет определена в ту же дату, приводит слова Кислевича РИА Новости.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызвали 23 декабря на допрос. Политик не смог лично получить повестку из-за того, что находился на конференции в Варшаве, уточнил он.