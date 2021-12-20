Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине примут решение по мере пресечения Порошенко 23 декабря

Иван Юминов

В мире
На Украине примут решение по мере пресечения Порошенко 23 декабря
Фото: twitter/poroshenko

Украинские правоохранители рассмотрят 23 декабря возможность избрания меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о госизмене. Об этом сообщил глава департамента по надзору за органами госбезопасности офиса генпрокурора Иван Кислевич в понедельник, 20 декабря.

— Поскольку указанное лицо сегодня не прибыло по вызову, мы направили повторный вызов на 23 декабря 2021 года на 10:00. Тогда будет приниматься решение о вручении ходатайства об избрании меры пресечения, — рассказал правоохранитель.

Мера пресечения будет определена в ту же дату, приводит слова Кислевича РИА Новости.

20 декабря глава штаба партии Порошенко Александр Турчинов сообщил, что украинские правоохранители подозревают бывшего президента в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса. Подозрение было подписано заместителем генерального прокурора, уточнил он. Дело против Порошенко является «шоу власти» и частью политической борьбы с оппонентами, заключил чиновник.

В тот же день адвокат экс-президента Илья Новиков рассказал, что Порошенко вызвали 23 декабря на допрос. Политик не смог лично получить повестку из-за того, что находился на конференции в Варшаве, уточнил он.

Читайте также:
Украина госизмена Петр Порошенко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте