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«Добро пожаловать в Белый дом»: Байдену подарили щенка немецкой овчарки

Виктория Храменкова

Общество
«Добро пожаловать в Белый дом»: Байдену подарили щенка немецкой овчарки
Фото: whitehouse

В Белом доме вновь появилась собака. Президент США Джо Байден обзавелся щенком немецкой овчарки. Уточняется, что нового четвероного жильца зовут Коммандер.

— Встречайте нового члена семьи Байденов, — написал глава в своем Twitter.

На видео, опубликованном в соцсети, Байден играет в мяч с юным Коммандером. Как сообщает телеканал CNN, щенка подарили Байдену его родственники.

В июне 2021 года стало известно, что один из питомцев президента, пес породы немецкая овчарка по кличке Чемп, скончался в Белом доме. Известно, что он был питомцем четы Байденов на протяжении 13 лет.

Кроме этого, весной одна из собак Джо Байдена была выселена из Белого дома. Отмечается, что причиной стало нападение пса по кличке Мэйджор на одного из охранников. Известно, что собака укусила мужчину.

До завершения президентства Байдена предполагалось, что Чемп и Мэйджор будут жить в Делавэре.

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