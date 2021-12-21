Предполагаемый виновник ДТП на ТТК прокомментировал ситуацию о своем самочувствии

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский тоннель Карта всех событий

Предполагаемый виновник крупного ДТП, которое произошло на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК, прокомментировал произошедшее.

Мужчина заявил, что осознает, что произошло. На вопрос о том, находится ли он в состоянии опьянения, мужчина ответил кратко: «Конечно».

Видео: Telegram/SHOT

До этого столичный дептранс опубликовал кадры, на которых запечатлен момент аварии. На них видно, как черный автомобиль несется сквозь плотный поток машин и сносит всех на своем пути.

Судя по данным видеорегистратора, авария произошла в 09:39.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП на ТТК

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие тринадцать машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с двенадцатью транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. В настоящее время мужчину везут на медицинское освидетельствование.