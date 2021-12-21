Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Предполагаемый виновник ДТП на ТТК прокомментировал ситуацию о своем самочувствии

Илья Ашуров

Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП на ТТК прокомментировал ситуацию о своем самочувствии
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский тоннель Карта всех событий

Предполагаемый виновник крупного ДТП, которое произошло на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК, прокомментировал произошедшее.

Мужчина заявил, что осознает, что произошло. На вопрос о том, находится ли он в состоянии опьянения, мужчина ответил кратко: «Конечно».

Видео: Telegram/SHOT

До этого столичный дептранс опубликовал кадры, на которых запечатлен момент аварии. На них видно, как черный автомобиль несется сквозь плотный поток машин и сносит всех на своем пути.

Судя по данным видеорегистратора, авария произошла в 09:39.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП на ТТК

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие тринадцать машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с двенадцатью транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. В настоящее время мужчину везут на медицинское освидетельствование.

Читайте также:
Водители Третье транспортное кольцо (ТТК) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте