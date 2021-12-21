Одним из участников крупного ДТП с 13 машинами в Москве оказался автомобиль посольства КНР

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В крупном ДТП на пересечении Кутузовского проспекта с ТТК пострадал автомобиль дипмисии Китайской Народной Республики (КНР). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в крупном ДТП, которое произошло в столице утром, пострадал и автомобиль китайского посольства. Ниже опубликовано видео, на котором водитель посольства КНР рассказывает о случившемся.

Видео: Telegram / SHOT

До этого столичный Дептранс опубликовал кадры, на которых запечатлен момент аварии. На кадрах видно, как черный автомобиль несется сквозь плотный поток машин и сносит всех, на своем пути.

Судя по данным видеорегистратора, авария произошла в 09:39.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

ДТП с 13 машинами на ТТК

Утром 21 декабря на внешней стороне ТТК, перед развязкой с Кутузовским проспектом, произошло крупное ДТП. В аварии приняли участие 13 машин. По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении. Предварительно пострадавших нет.

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщил, что предполагаемым виновником крупной аварии мог стать водитель в состоянии алкогольного опьянения. Среди участников ДТП – микроавтобус, автомобили такси и каршеринга. Также в аварии пострадала машина с дипломатическими номерами.

По данным Telegram-канала SHOT, возможный виновник ДТП — 34-летний Павел С. Он находился за рулем минивэна GMC Savana Explorer, который и спровоцировал крупную аварию. В настоящее время мужчину везут на медицинское освидетельствование.