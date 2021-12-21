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Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО

Илья Ашуров

Происшествия
Мосгорсуд оставил ректора Шанинки Сергея Зуева в СИЗО
Фото: АГН Москва

Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом во вторник, 21 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции Московского городского суда отклонил жалобу защиты ректора Шанинки Сергея Зуева, — заключил собеседник «ВМ».

До этого уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова попросила органы прокуратуры и следственного контроля изменить Сергею Зуеву меру пресечения на не связанную с заключением под стражей. По ее словам, после трех медицинских операций и обострения гипертонической болезни ректору «необходимо постоянное медикаментозное лечение и контроль» вне учреждений системы ФСИН.

3 декабря Зуеву вызвали скорую в Тверской суд, где рассматривался вопрос о продлении ареста. В тот же день суд продлил срок его содержания в СИЗО до 7 марта 2022 года.

Сергей Зуев обвиняется в двух эпизодах мошенничества, в результате которых были похищены 21 и 20 миллионов рублей соответственно. Ночью 10 ноября силовики доставили Зуева в СИЗО № 7 после того, как суд изменил ему меру пресечения.

Тогда же ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников сообщил, что забиравший Зуева из зала суда конвой не позволил ему взять с собой теплые вещи, гигиенические предметы и тонометр. Последний ему нужен для измерения давления, так как мужчина недавно перенес операцию на сердце. После вмешательства членов ОНК администрация СИЗО обещала принять передачу для Зуева от его жены.

Также Мельников отметил, что адвокаты Зуева представили суду документы, подтверждающие наличие у ректора заболеваний, не позволяющих ему находиться в СИЗО. Однако суд при избрании меры пресечения во внимание эти документы не принял.

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