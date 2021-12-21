Товарооборот между Россией и Азербайджаном превысил два миллиарда долларов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Азербайджан и Россия активно наращивают деловые контакты. За первые 10 месяцев года взаимный товарооборот превысил два миллиарда долларов. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола с участием депутатов и экспертов двух стран, передает «МИР 24».

Эксперты подвели итоги сотрудничества текущего года.

— Нам успешно удалось закончить делимитацию, демаркацию азербайджано-российской границы, нам удалось достичь соглашения по Каспийскому морю. Это очень важный аспект. Почти 18 лет шли переговоры по Каспию, — отметил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде.

Россия является крупнейшим потребителем азербайджанской сельхозпродукции. За несколько лет Россия инвестировала в Азербайджан 4,5 миллиарда долларов.

В ходе дискуссии эксперты также отметили необходимость развития сотрудничества в таких сферах как международный туризм, создание совместных промышленных предприятий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности поддержания и развития отношений с Азербайджаном и Арменией.

Источник: mir24.tv.