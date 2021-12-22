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«Газпром» приостановил поставки топлива по трубопроводу «Ямал — Европа»

Евгений Белоусов

Экономика
«Газпром» приостановил поставки топлива по трубопроводу «Ямал — Европа»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

«Газпром» не забронировал на среду мощности газопровода «Ямал — Европа» ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Физический поток голубого топлива по трубопроводу Ямал — Европа в ФРГ был приостановлен из-за отказа российской компании «Газпром» бронировать мощности прокачки.

20 декабря Газпром отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. Предприятие забронировало на январь лишь 21,6 процента предложенных мощностей по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу. При этом снижать объем бронирования транзита газа по данному трубопроводу холдинг начал с 17 декабря.

3 ноября польский журналист Анджей Кублик заявил, что сокращение транзита газа в Европу является свидетельством незаинтересованности России в газопроводе «Северный поток — 2». Прокачка газа 30 октября по трубопроводу Ямал — Европа упала до нуля, а Газпром понес из-за этого убытки, отметил он. Таким образом газовый гигант, как уверен автор, якобы манипулирует рынком, оказывая косвенное влияние на экономику стран Европы и настроения в обществе.

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