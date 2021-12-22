Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожарное депо с тренировочной башней со скалодромом достроили в Новой Москве

Виктория Сикерина

Город
Пожарное депо с тренировочной башней со скалодромом достроили в Новой Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Специалисты завершили возведение пожарного депо с тренировочной башней со скалодромом в Кленовском поселении в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в среду, 22 декабря, со ссылкой на слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

Он отметил, что объект построили за счет бюджета города.

По словам Войстратенко, Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии нового пожарного депо требованиям проектных документов.

Здесь предусмотрены зоны пожарной техники и технического обслуживания, пункт связи, комнаты для отдыха и обеда, кабинеты руководителей, учебные аудитории, совещательный и тренажерный залы, а также помещение фельдшера с процедурной. Помимо этого, строители возвели тренировочную башню со скалодромом и обустроили открытый паркинг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Специалисты центра экспертиз выполнили лабораторно-инструментальные исследования. Особое внимание уделялось соответствию выполненных работ и применяемых стройматериалов утвержденному проекту. Пожарное депо готовится к вводу в эксплуатацию, — говорится в сообщении.

На днях заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов рассказал, что свыше 58,6 тысячи профилактических мероприятий организовали сотрудники пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы за прошедшие месяцы текущего года.

Читайте также:
Строительство ТиНАО пожарное депо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Все мнения
О проекте