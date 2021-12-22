Пожарное депо с тренировочной башней со скалодромом достроили в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Специалисты завершили возведение пожарного депо с тренировочной башней со скалодромом в Кленовском поселении в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в среду, 22 декабря, со ссылкой на слова руководителя ведомства Игоря Войстратенко.

Он отметил, что объект построили за счет бюджета города.

По словам Войстратенко, Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии нового пожарного депо требованиям проектных документов.

Здесь предусмотрены зоны пожарной техники и технического обслуживания, пункт связи, комнаты для отдыха и обеда, кабинеты руководителей, учебные аудитории, совещательный и тренажерный залы, а также помещение фельдшера с процедурной. Помимо этого, строители возвели тренировочную башню со скалодромом и обустроили открытый паркинг, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Специалисты центра экспертиз выполнили лабораторно-инструментальные исследования. Особое внимание уделялось соответствию выполненных работ и применяемых стройматериалов утвержденному проекту. Пожарное депо готовится к вводу в эксплуатацию, — говорится в сообщении.

На днях заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов рассказал, что свыше 58,6 тысячи профилактических мероприятий организовали сотрудники пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы за прошедшие месяцы текущего года.