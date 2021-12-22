Госдума запретила списывать единовременные соцвыплаты со счетов россиян за долги

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили на официальном сайте Госдумы.

Отмечается, что правки к законодательству были разработаны по поручению президента России Владимира Путина.

Принятый закон защищает социальные выплаты россиян от списания по исполнительному производству. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее уже были приняты меры по запрету списания долгов с пенсий и алиментов. Также гражданам России был гарантирован минимальный доход.

— Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, — подчеркнул Володин.

Отмечается, что за гражданами оставили право самим решать, погашать ли задолженности социальными выплатами, — банки больше не могут делать это сами. Кроме того, даже согласившись на списание, можно в течение 14 дней обратиться в банк за возвратом.

— Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, — приводятся в сообщении слова Володина.

Также Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации и другие поддельные документы.