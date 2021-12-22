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Москвич беспричинно распылил перцовый баллончик в лицо прохожему на станции метро «Фонвизинская»

Илья Ашуров

Происшествия
Москвич беспричинно распылил перцовый баллончик в лицо прохожему на станции метро «Фонвизинская»
Фото: Скриншот с видео МВД
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Фонвизинская Карта всех событий

В столице полиция задержала 31-летнего местного жителя, который распылил содержимое перцового баллончика в лицо случайному прохожему. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел в вечернее время на станции метро «Фонвизинская». Злоумышленник стоя в переходе станции, беспричинно распылил в лицо проходящего мимо человека содержимое баллончика. После этого он скрылся с места происшествия.

Момент нападения попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД по Москве

По словам Васенина, от рук злоумышленника пострадал 24-летний москвич. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого в правонарушении на станции «Римская». Им оказался 31-летний уроженец Тамбова. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

В ноябре житель столицы угрожал ножом сотрудникам хостела. Инцидент произошел в хостеле, который расположен на Старой Басманной улице в доме 18. Впоследствии мужчину задержали прибывшие на место происшествия правоохранители.

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