Врачи назвали три необычных симптома рака печени

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Врачи посоветовали обратить внимание на некоторые неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать о возникновении рака печени.

Так, если подошвы ступней пожелтели, то это может быть признаком онкологии. Изменение цвета пяток и ступней говорит о тесной связи с печенью. Когда клетки печени разрушаются, билирубин не может нормально выводиться из организма и попадает обратно в кровь. Симптомом этого является пожелтение кожных покровов, белков глаз и слизистых оболочек. Подошвы ног также становятся желтыми. Поэтому при обнаружении признаков пожелтения ступней нужно обратиться к врачу.

Также многие обнаруживают большие части огрубевшей и шелушащейся кожи на подошвах ног. По словам врачей, когда печень «выходит из строя», эндокринная система тоже подвергается негативному влиянию, поэтому влага не доходит вовремя до ног, что приводит к появлению омертвевшей кожи на ступнях, а у некоторых могут даже возникнуть трещины и кровотечение. Это признак того, что необходимо позаботиться не только о ногах, но и о печени.

Неровные ногти пальцев ног тоже могут указывать на болезнь. Когда токсины накапливаются в печени, на ногтях пальцев ног появляются «очевидные сигналы». Если кровоснабжение печени достаточное, ногти ног будут жесткими и насыщенного цвета, красноватыми и блестящими, в противном случае они становятся мягкими и тонкими, легко ломаются и деформируются, сообщается на портале Sohu.

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