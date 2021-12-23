Более 230 лифтов обновили в жилых домах на северо-западе столицы за 2021 год

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Генерала Белобородова Карта всех событий

Специалисты заменили 233 лифта в жилых домах Северо-Западного административного округа (СЗАО) Москвы за прошедшие месяцы 2021 года. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников — 14 единиц — поменяли в многоэтажках района Митино на улице Генерала Белобородова и Волоцком переулке.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в доме 1937 года постройки на улице Мещерякова в районе города Покровское-Стрешнево.

Еще подъемники обновили в двух 22-этажных домах. Здания расположились на улице Барышихе и Дубравной улице, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.