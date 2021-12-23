Путин заявил об отсутствии угрозы для Украины со стороны РФ

Фото: Администрация президента РФ

Российская сторона не угрожает Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО, — сказал российский лидер.

До этого глава государства отметил, что на Украине, возможно, готовят военную операцию и предупреждают об этом Россию. По словам Путина, Москва должна реагировать на подобные ситуации.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.