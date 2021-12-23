Появились фотографии с места смертельного ДТП на востоке Москвы

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, улица Ибрагимова, 5А Карта всех событий

Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы опубликовала фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло 23 декабря на востоке города.

На кадрах видно, что в результате столкновения с грузовиком легковой автомобиль получил значительные механические повреждения.

1/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Пострадавшие были деблокированы и переданы бригаде скорой помощи. К сожалению, есть погибший, — говорится в сообщении ведомства.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе дома 5а на улице Ибрагимова. Водитель легкового автомобиля Toyota врезался в стоящий грузовик MAN. В результате происшествия женщина-пассажир автомобиля Toyota от полученных травм скончалась, водитель легковушки с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки большегруза в неположенном месте.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.