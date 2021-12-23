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«У девочки тики!»: комментаторы осудили методику воспитания Алисы Тепляковой

Анна Михалюк

Общество
«У девочки тики!»: комментаторы осудили методику воспитания Алисы Тепляковой
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Алиса Теплякова стала известна на всю страну благодаря своим умственным способностям — к девяти годам девочка успела закончить школу, сдать ЕГЭ и поступить в МГУ. Сейчас она учится на первом курсе психфака.

Алиса и ее семья стали героями программы «Док-ток». Она рассказала, что ей нравится учиться в университете, однако она еще не решила, будет ли работать по профессии после окончания вуза. Выбор психфака, по ее словам, продиктован тем, что у ее отца есть высшее психологическое образование.

Девочка, отвечая на вопросы ведущего, нервно икала и сглатывала, что не могли не заметить зрители. При этом гости студии и ведущий Александр Гордон никак не акцентировали на этом внимание.

— Ребенок икает. Нервно сглатывает. Родитель спокойно сидит, и все взрослые делают вид, что не видят. Очень хочется помочь Алисе. Уровень тревожности у ребёнка зашкаливает. Сколько еще выдержит е\е детский организм? Очень, очень тяжелая ситуация, — пишет комментатор под постом.

— У девочки вокальные тики, и никто из присутствующих на это даже не обратил внимание. С таким заболеванием стоят на учете у психоневролога.

— Ощущение после просмотра, как будто криминальную хронику показали. Все знают, что происходит какая-то дичь, но наблюдать безопаснее, чем вмешиваться. Какой-то цирк, где вместо животных дрессируют детей, которые не имеют права на ошибку. Алиса говорит как пятилетка, потому что у нее нет времени нормально развиваться. Надеюсь, она вырастет, и ей помогут ее коллеги.

Как человек, закончивший психфак МГУ, скажу: ни один психолог такое со своими детьми не сделает, так как понимает суть развития. Нас в этих стенах учили, что развитие — это гармония физики и психики. Даже не верится, что он психфак заканчивал.

В семье воспитывается еще шестеро детей: четырехлетняя Терра уже ходит в первый класс, шестилетняя Лея — в седьмой, а семилетний Хеймдалль — в 10-й класс. Младшие дети занимаются по методике раннего развития с родителями.

Ранее психологи предостерегли родителей Алисы от психологических проблем девочки в будущем.

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