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Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Политика
Песков обозначил сроки послания Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 23 декабря.

— Концептуально да, но предметно еще предстоит работать над основой текста, потом президент сам будет дорабатывать, как всегда, — рассказал пресс-секретарь лидера.

Мероприятие намечено на начало 2022 года, приводит слова Пескова ТАСС.

23 декабря большая пресс-конференция Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы». Так, в начале пресс-конференции президент заявил, что экономика России оказалась более готовой к шокам в период пандемии, нежели другие страны.

По словам главы государства, рост ВВП по итогам 2021 года в стране ожидается на уровне 4,5 процента. Российский лидер добавил, что страна также сможет обеспечить себя зерном и сохранить экспортный потенциал.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента прошла в Москве в четверг, 23 декабря. Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в пресс-конференции журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж».

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