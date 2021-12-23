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Юные москвичи могут посетить детское представление «Елка в Гостином дворе»

Оксана Васильева

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Юные москвичи могут посетить детское представление «Елка в Гостином дворе»
Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

В период новогодних праздников юные москвичи смогут посетить детское представление «елка в Гостином дворе».

Здесь каждый ребенок может окунуться в сказочный мир приключений. Зрители увидят захватывающее шоу, в котором театр, балет и цирковые номера дополнены современными технологиями, световыми эффектами и 3D-графикой.

Оригинальный сюжет, уникальная музыка и участие артистов лучших московских театров сделают эту новую сказку незабываемой для зрителей. Перед началом спектакля дети смогут сфотографироваться на фоне многочисленных фотозон и принять участие в танцевальном караоке, фотосессии в формате 3D или научном шоу.

Взрослые, которые не планируют посещать спектакль, смогут комфортно ожидать своих детей в фойе Гостиного двора, а также следить за прямой трансляцией спектакля на большом экране.

Спектакли пройдут 28, 30 декабря и 3 и 5 января.

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