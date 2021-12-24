Один человек погиб в результате аварии на ТТК в столице

Фото: mos.ru

Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

Один человек погиб в результате дорожной аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК) в столице в районе Нижегородской улицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в пятницу, 24 декабря.

По его сведениям, в ДТП были задействованы два автомобиля.

21 декабря около 10:00 произошла авария на внешней стороне ТТК перед развязкой с Кутузовским проспектом. Изначально сообщалось, что участниками ДТП стали 13 машин, позже число поврежденных транспортных средств увеличилось до 20.

По данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель внедорожника Ford Explorer. Он совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении.

После случившегося его увезли на процедуру медицинского освидетельствования. В результате инцидента пострадали два человека.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей. Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.