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Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях

Полина Долганова

Общество
Правительство поддержало законопроект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который предусматривает ужесточение наказаний за пытки в колониях. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается в отзыве, размещенном в базе Государственной думы.

— В правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает, — говорится в публикации.

23 декабря в ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки Ксении Собчак о пытках в системе ФСИН. По его словам, пытки в российских колониях являются явными нарушениями. В этом вопросе необходимо опираться на объективные расследования и доводить их до конца. Глава государства добавил, что при расследовании пыток в системе ФСИН необходимо использовать все возможности правозащитных ведомств. Кроме того, к настоящему моменту в стране насчитывается около 17 возбужденных уголовных дел по данным вопросам.

20 декабря сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, который призван ужесточить положения Уголовного кодекса РФ, устанавливающие ответственность за пытки, организованные представителями власти. Внимание депутатов, как уточняется, привлекли ставшие недавно достоянием общественности факты применения пыток сотрудниками ФСИН к заключенным.

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