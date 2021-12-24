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СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в астраханской больнице

Илья Ашуров

Происшествия
СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в астраханской больнице
Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек в результате пожара в астраханской больнице. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следственным отделом по Кировскому району города Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар в инфекционной больнице

24 декабря в реанимации областной Инфекционной больницы имени А. М. Ничоги в Астрахани произошел пожар. В результате случившегося погибли два человека. Остальных людей удалось эвакуировать. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. К настоящему моменту пожарные ликвидировали открытое горение. В региональном управлении МЧС уточнили, что есть пострадавшие.

Позже в Сети появились первые кадры с места пожара. На них можно увидеть, как правоохранители, пожарные и спасатели организовывают свою работу на месте происшествия. Рядом с больницей стоят несколько пожарных машин, а в здание больницы протянуты пожарные рукава.

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